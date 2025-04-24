В Кремле опровергли территориальные претензии к странам Балтии

У России нет территориальных претензий к странам Балтии, несмотря на то что власти этих государств нарушают интересы русских, заявил в интервью французскому изданию Point пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, пояснил он, проживающим в Прибалтике россиянам запрещают использовать родной язык. При этом Брюссель на это никак не реагирует.

Отвечая на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны, Песков отметил, что, в частности, в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда «регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские».

Ранее сообщалось о том, что Песков исключил отставку Зеленского из требований, предъявляемых РФ по миру на Украине.