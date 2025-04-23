Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Владимира Зеленского с поста президента Украины не входит в перечень требований РФ по урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Point.

Песков отметил, что Москва сосредоточена на решении других задач, касающихся стабильности и безопасности России.

«Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине могут появиться люди, которые это оспорят, поставив под сомнение его легитимность», — сказал Песков.

Он также добавил, что в будущем на Украине могут возникнуть сомнения по поводу легитимности документов, подписанных Зеленским.

Срок полномочий Зеленского, избранного на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, закончился в 2024 году. В соответствии с украинским законодательством, президентская полномочия составляют пятилетний срок, однако глава киевского режима отменил выборы в собственной стране, сославшись на действие военного положения.

В последнее время Зеленского часто критикует президент США Дональд Трамп, который, по утверждениям самого американского лидера, прилагает много усилий для урегулирования украинского конфликта. Трамп заявил, что Зеленскому следует заключить мир, либо он потеряет страну через три года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина должна стать нейтральным государством.