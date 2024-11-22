Песков заявил, что правила для мигрантов в РФ должны быть жесткими

В России давно назрел вопрос о четкой регламентации трудовой миграции. Другого не дано. На это в интервью РИА Новости указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, правила для приезжающих в РФ по линии заработка иностранных специалистов должны быть понятными, жесткими. Все это позволит в разы исключить преступность среди трудовых мигрантов.

«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам — сделать понятные, жесткие, но удобные правила», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что указанные меры позволят застраховать безопасность российских граждан от трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила сдачи жилья в аренду мигрантам. Об этом проинформировал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Партия внесла в правительство ряд соответствующих законопроектов. Если они будут приняты, то иностранные граждане смогут снимать жилье только по договору аренды и не более чем на один год.