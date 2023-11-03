В Кремле оценили статью Медведева в «Российской газете»
Фото: [© Вячеслав Прокофьев / ТАСС]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал главные тезисы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в статье для «Российской газеты». Слова Пескова приводят РИА Новости.
2 ноября издание опубликовало материал, написанный Медведевым, в котором политик, среди прочего, оценил геополитическое положение Украины, а также высказался о российского-польских отношениях.
«В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в «Российской газете», поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня», – сказал Песков.
Медведев регулярно комментирует политическую обстановку в мире в соцсетях, высказывается о действиях тех или иных западных политиков, которые активно поддерживают Украину.
По мнению зампреда Совбеза РФ, которым он поделился в опубликованной статье, поляки и украинцы перестали быть братским народом, а Польша в ближайшей перспективе может ввести на Украину свои войска.