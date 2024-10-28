В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес России со стороны властей Грузии, которые обвиняют Москву во вмешательства в парламентские выборы республики.

Представитель Кремля отметил, что такие обвинения являются «абсолютно голословными». По словам Пескова, такие заявления стали привычной практикой для ряда стран, и Москва решительно отвергает подобные утверждения.

На прошедших 26 октября выборах в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала убедительную победу, получив 52,98% голосов, что дает ей возможность сформировать новое правительство. Всего в выборах участвовали 18 партий.

В парламент также прошли «Коалиция за перемены» (11,2%), партия «Единство — Национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и партия «Гахария за Грузию» (8,22%). Остальным участникам не удалось преодолеть 5-процентный барьер.

На результаты голосования резко отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая охарактеризовала их как «подчинение Грузии России». Она призвала граждан к акциям протеста, выразив опасения по поводу будущего страны.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция Грузии пытается выступить против конституционного строя.