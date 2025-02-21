В Кремле ответили на вопрос об изменении отношений России и США

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос «Известий» о том, есть ли подвижки к сближению Москвы и Вашингтона после переговоров.

После переговоров помощник президента России заявлял, что отношения России и США вошли в уникальный период развития. У многих после встречи в Эр-Рияде была надежда, что Москва и Вашингтон вновь наладят сотрудничество и займутся реализацией общих проектов. Однако по словам Дмитрия Пескова, об этом говорить еще рано.

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий, так до этого еще очередь не дошла», — сказал Песков.

Напомним, на пленарной сессии Форума будущих технологий выступил Владимир Путин. Он объявил, что Россия приглашает и ждет зарубежных ученых, чтобы проводить совместную работу.

20 февраля помощник президента Андрей Фурсенко выразил мнение, что РФ и США смогут достигнуть разморозки отношений в области науки и развития технологий.

Ранее Песков заявил, что помощники Трампа и Путина начали подготовку к встрече.