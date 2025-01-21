В Кремле подтвердили переговоры Путина и Си Цзиньпина в онлайн-формате

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу в формате видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эту же информацию ранее сообщило Центральное телевидение Китая. Отмечалось, что Си Цзиньпин во время беседы с Путиным находится в Доме народных собраний (парламент) в Пекине.

Как передает ТАСС, российский лидер в ходе беседы с китайским коллегой отметил, что связи Москвы и Пекина самодостаточны и не подвержены мировой конъюнктуре или внутриполитическим факторам. Путин подчеркнул, что взаимоотношения между двумя государствами основаны на дружбе, доверии, поддержке и взаимной выгоде. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай в 2025 году готов вывести отношения с РФ на новый уровень.

Также в разговоре с лидером Китая Путин подчеркнул, что РФ вышла на первое место по поставкам природного газа в КНР, а также сохраняет лидирующие позиции по поставкам нефти.

Китай стал одним из крупнейших торговых партнеров России. Обе страны активно развивают совместные проекты в энергетическом секторе, включая строительство газопроводов и развитие нефтяных месторождений. Кроме того, Россия и Китай сотрудничают в области высоких технологий, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Россия и Китай используют платформы многостороннего сотрудничества, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Обе страны выступают за многополярный мир и против доминирования Запада, что делает их позиции на международной арене максимально похожими.

Ранее китайское агентство Синьхуа сообщило, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.