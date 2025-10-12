В Кремле предостерегли Кишинев от ошибок «одной страны»
Кремль выразил серьезную озабоченность внешнеполитическим курсом Молдавии, предостерегая страну от повторения ошибок «одного государства».
В интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие Кишиневом новой военной стратегии, в которой РФ обозначена как угроза национальной безопасности.
По словам представителя Кремля, молдавское руководство ошибочно полагает, что выстраивание отношений с Европой неизбежно подразумевает конфронтацию с Москвой.
«Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало», — отметил Песков, имея в виду Украину.
В новой 75-страничной военной доктрине Молдавия Россия упоминается 27 раз. В документе Москва обозначена как ключевой источник угроз.
При этом власти Кишинева допускают и более смелые предположения, заявляя о гипотетических планах РФ по созданию сухопутного коридора к молдавской границе для оказания давления.
