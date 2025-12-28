В Кремле раскрыли детали нового телефонного разговора Путина и Трампа

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Президент-республиканец США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, инициированная американской стороной и длившаяся 1 час 15 минут, стала важным шагом в синхронизации позиций двух держав по украинскому урегулированию и обозначила потенциально новые форматы работы. Подробности о диалоге раскрыл помощник российского главы Юрий Ушаков.

В разговоре Владимир Путин подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже и в ходе двусторонних контактов. Стороны сошлись во мнении, что временное прекращение огня под любым предлогом, включая референдум, лишь затягивает конфликт, а не решает его.

Ключевым результатом стало согласие Путина с предложением Трампа создать для углубленной работы две специальные рабочие группы — по вопросам безопасности и по экономическим аспектам урегулирования. Это указывает на переход от общих дискуссий к конкретному, институционализированному диалогу.

«О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условленно в ближайшее время. Очевидно, в самом начале января», — сказал Ушаков.

Значимым элементом разговора стала оценка Трампа, который, по приведенным данным, «убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию».

Российская позиция была четко обозначена: окончательное прекращение боевых действий требует от Киева политического решения, касающегося статуса Донбасса. Лидеры договорились провести очередной контакт после встречи Трампа с Зеленским, что фактически делает Москву незримым, но ключевым участником предстоящих в Мар-а-Лаго переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил Путину перед тем, как переговоритьс Зеленским.