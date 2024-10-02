Путин рассказал об изменении принципа ведения боевых действий

Владимир Путин рассказал о том, что сейчас коренным образом изменило принципы ведения боевых действий. Об этом пишет РИА Новости в среду, 2 октября.

По словам российского президента, существенным образом на ведение боевых действий оказывают влияние современные БПЛА – об этом Путин заявил в индустриальном парке «Руднево» на встрече со студентами.

Путин отметил, что именно современные беспилотники влияют на принципы ведения вооруженных действий: они могут набирать большую скорость, двигатели у них также мощные, как и дальность действия. Современные российские беспилотники развиваются: уже могут набирать скорость до 700 километров в час, а также выполнять такие задачи, с которыми раньше справлялась только боевая авиация.

Ранее сообщалось о том, что украинцы избивают пленного русского, а также требуют от его близких совершить теракт.