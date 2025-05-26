В Кремле раскрыли, от какой темы Россия отказалась на переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС обозначил позицию Москвы. По его словам, восстановление зерновой инициативы не входит в повестку текущих переговоров по Украине.

По словам представителя Кремля, официальная позиция Москвы остается неизменной — ключевой целью переговоров является устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов. Такие темы, как восстановление зерновой сделки, стороны обсуждать не будут.

«Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — заявил Дмитрий Песков.

При этом напомним, что в Турции, где предложили провести переговоры, назвали принципиальным вопрос по зерновой сделке.

Ранее сенатор Косачев пояснил отличие Черноморской инициативы от зерновой сделки.