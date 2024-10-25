Глава либерально-демократической партии Белоруссии станет кандидатом в президенты

Он стал вторым кандидатом, который объявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах, после действующего президента Александра Лукашенко. Палата представителей Белоруссии назначила выборы президента на 26 января 2025 года. Эту дату предложила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В 2020 году Гайдукевич также пытался баллотироваться в президенты, но после регистрации своей инициативной группы отказался от участия в предвыборной кампании, поддержав Лукашенко.

В сентябре действующий президент страны предложил всем своим оппонентам принять участие в выборах.

Ранее Александр Лукашенко предсказал, что коллективный Запад потерпит неудачу в случае падения Украины.