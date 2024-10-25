Глава либерально-демократической партии Белоруссии станет кандидатом в президенты
Вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет либерал Гайдукевич
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Глава либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич официально объявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны, сообщил телеканал «Первый информационный».
Он стал вторым кандидатом, который объявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах, после действующего президента Александра Лукашенко. Палата представителей Белоруссии назначила выборы президента на 26 января 2025 года. Эту дату предложила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
В 2020 году Гайдукевич также пытался баллотироваться в президенты, но после регистрации своей инициативной группы отказался от участия в предвыборной кампании, поддержав Лукашенко.
В сентябре действующий президент страны предложил всем своим оппонентам принять участие в выборах.
Ранее Александр Лукашенко предсказал, что коллективный Запад потерпит неудачу в случае падения Украины.