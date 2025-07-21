Представителям прессы Дмитрий Песков сообщил, что переговорщикам от Москвы и Киева предстоит кропотливая дипломатическая деятельность в рамках урегулирования украинского кризиса, поскольку позиции, зафиксированные в меморандумах обеих сторон, существенно расходятся.

Российский проект соглашения, представленный украинской стороне на встрече в Стамбуле, предполагает закрепление за Украиной нейтрального статуса, а также исключение возможности размещения иностранных военных баз или проведения учений с участием третьих стран на ее территории.

Документ состоит из нескольких частей. В первой обозначены «ключевые положения итогового соглашения». Во втором разделе, рассматривающем условия прекращения огня, предлагаются два сценария развития событий.

Одним из пунктов является объявление амнистии Киевом для лиц, признанных «политзаключенными», и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третья часть определяет этапы реализации соглашения и сроки их исполнения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что состав российской делегации на переговорах по украинскому вопросу остается прежним.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Дмитрий Песков заверил журналистов, что Кремль оперативно проинформирует общественность, как только будет достигнута ясность относительно сроков проведения следующего раунда переговоров по Украине.

Ранее сообщалось, что Дмитриев раскрыл роль «глубинного государства» для саботажа диалога между РФ и США.