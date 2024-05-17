В Кремле рассказали, планируется ли усиливать безопасность Путина после нападения на Фицо
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал изданию Life возможное усиление мер безопасности Владимира Путина после недавнего нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
15 мая на словацкого премьера было совершено нападение. Инцидент произошел в городе Гандлова. Фицо вышел из здания после выездного заседания правительства, чтобы обратиться к горожанам. В этот момент в воздухе прозвучало пять выстрелов. Отмечалось, что политик получил ранение в плечо и брюшную полость. В больницу Фицо доставили вертолетом. Там его прооперировали и ввели в искусственную кому.
«Они (меры безопасности — ред.) на обычном уровне, делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков.
Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, делается ли что-то дополнительно в связи с произошедшим в европейской стране.
Как позже стало известно, напавшим на Фицо оказался 71-летний активист, который регулярно участвовал в акциях протеста и выступал против действующей в Словакии власти. По информации СМИ, мужчину зовут Юрай Цинтула. Он работал в частном охранном предприятии. На допросе житель Левице заявил, что причиной нападения на премьера стало несогласие с деятельностью правительства.
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