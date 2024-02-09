В Кремле уверены, что смена главкома ВСУ не повлияет на ход спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на этот пост Александра Сырского.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться до достижения целей», — подчеркнул Песков.

8 февраля Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного. Его преемником стал Александр Сырский, до этого командовавший сухопутными войсками.

Washington Post назвала перестановки в руководстве ВСУ «рискованной встряской». Западные СМИ отмечают, что Зеленский уволил популярного генерала, а на его место назначил человека, которого не особенно любят в войсках. Украинские солдаты прозвали Сырского «мясником» и «генералом 200».