В Кремле высказались о перспективах переговоров России и Украины в Минске

В разговоре с журналистами представитель Кремля заявил, что сейчас говорить о перспективах такой возможности рано. Так он ответил на вопрос о том, свидетельствует ли прошедшая встреча президента России Владимира Путин и главы Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке к тому, что переговоры по Украине пройдут в столице республики. Его слова приводят РИА Новости.

«Нет, пока нет. Пока никаких деталей нет на этот счет. Это все пока преждевременно», — сказал Песков.

Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом 11 апреля. С российским лидером он обсудил мирный процесс по Украине. Путин в этом разговоре отметил, что Москва никогда не отказывалась от такой возможности.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Ранее мы сообщали, что жителя Анапы заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.