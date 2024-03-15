В Кремле заявили, что Путин примет участие в голосовании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах главы государства. Об этом он сообщил в пятницу, 15 марта.

15 марта стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ. Единый день голосования Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года. Отдать свои голоса успели министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, а также главы российских регионов, в числе которых губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании. Вы знаете, что накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании», — сказал Песков журналистами.

Путин является кандидатом в президенты РФ, который зарегистрирован в качестве самовыдвиженца. Также в выборах участвуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель от КПРФ Николай Харитонов.

В некоторых регионах выборы президента РФ проходили досрочно из-за отдаленности территорий или обстановки.

Ранее мы сообщали, что на выборах президента РФ в Московской области работает «Служба заботы», которая будет помогать избирателям и организаторам выборов в случае возникновения трудностей в избирательном процессе.