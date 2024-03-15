«Служба заботы» работает на выборах президента России в Московской области

На выборах президента России в Подмосковье работает «Служба заботы», которая будет помогать избирателям и организаторам выборов в случае возникновения трудностей в избирательном процессе. Кроме того, служба окажет поддержку по вопросам психологической и эмоциональной поддержки членов избирательных комиссий.

«Идея зародилась давно, когда мы понимали, что в выборный процесс вовлечено очень много людей. <…> Было понимание, что идет разрозненная коммуникация и хотелось, чтобы появилась единая точка связи, чтобы мы могли оперативно понимать, где у нас есть какие-либо проблемы, а также оперативно их решать», — рассказала нам руководитель проекта «Служба заботы» избирательной комиссии Подмосковья Дарья Осокина.

Она отметила, что в каждой территориальной избирательной комиссии присутствует человек из «Службы заботы». Данные проект начал функционировать в конце января 2024 года, он является уникальным для России.

«Суть — в поддержке, в заботе и в помощи, которая собственно нужна всем: от избирателей до наблюдателей и СМИ. Когда какие-то вопросы не решаются и буксуют, мы готовы подключиться, чтобы это все ускорить», — добавила Осокина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.