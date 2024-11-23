Многодетная семья из Набережных Челнов хочет назвать своего 15-го ребенка Орешником

Многодетная семья из Набережных Челнов раздумывает над необычным именем для своего 15-го ребенка, сообщила «Газета.Ru».

Глава семейства Владимир Сухов рассказал, что возможным именем станет Орешник — в честь новой российской ракеты, или же Путник — в честь президента РФ Владимира Путина.

«Мы не против таких имен, как Орешник, Орешница, Путник, Путница, Спутник, Спутница — все во славу защиты планеты, земли Российской Федерации, нашей великой и могущественной Родины, наших победоносных воинов, великого главнокомандующего Владимира Путина», — сказал Сухов.

В прошлом году семья дала своей дочери имя Россия-Святосия-Святороссия. Всего в семье Суховых 14 детей.

Об успешном испытании инновационной ракеты средней дальности «Орешник» стало известно из обращения президента Владимира Путина. Глава государства рассказал, что ВС РФ нанесли удар по украинскому военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Этот удар стал первым испытанием нового российского оружия. Как отметил Путин, средств поражения «Орешника» на сегодняшний день в мире нет.

Ранее стало известно, что на российских маркетплейсах начали продавать мерч с Владимиром Путиными и «Орешником».