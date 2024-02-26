Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты Центрального бюро расследований (ЦРУ) начали работать на Украине еще в 2014-м году.

В интервью журналистам представитель Кремля сообщил, что народ активно настраивали против России. Его слова приводят РИА Новости.

«Хорошо известна и работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала именно ЦРУ. Еще до 2014 года они занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Это ни для кого не секрет», — сказал Песков.

ЦРУ представляет собой независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Это основной орган внешней разведки и контрразведки США.

Ранее о том, что именно Запад спровоцировал конфликт на Украине, заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Москва еще в 2014-м году начала думать над тем, как обеспечить суверенитет России.

Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук высказался о майдане 2014-го года на Украине. По его мнению, события тех лет преподали миру важные уроки.