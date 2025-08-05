В Кремле заявили о праве РФ развернуть ракеты средней дальности

Россия готова вернуться к развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом во вторник, 5 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что Москва считает себя вправе предпринимать такие шаги при необходимости. Это заявление стало ответом на вопрос журналистов о возможном изменении ядерной доктрины.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что условия для сохранения одностороннего моратория на развертывание РСМД в нынешних реалиях исчезли.

В ведомстве подчеркнули, что Москва более не считает себя связанной принятыми самоограничениями. Речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы выработался иммунитет к западным санкциям.