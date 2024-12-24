В Кремле заявили об отсутствии подвижек к переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не наблюдает признаков готовности Украины к мирным переговорам. Об этом он сказал представителям СМИ во время общения на борту самолета, передает «Коммерсантъ».

По словам Пескова, Россия остается открытой к диалогу и урегулированию конфликта, но Киев, подчеркнул он, не проявляет к этому интереса.

«Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию», — сказал Песков.

В июле Киев допустил возможность передачи мирных предложений России через посредников, среди которых, по словам Владимира Зеленского, могут быть США, Китай и Европейский союз (ЕС).

Российский президент Владимир Путин называл Индию, Китай и Бразилию странами, которые могли бы выступить посредниками в переговорах с Украиной.

Готовность помочь в завершении украинского кризиса заявляла и Турция. В 2022 году в Стамбуле уже проходила очная встреча между представителями двух государств, однако мирным путем конфликт так и не был разрешен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.