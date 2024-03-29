В «Крокусе» погиб гражданин Белоруссии, получивший ранение

Посольство Белоруссии в РФ сообщило о смерти еще одного гражданина республики при теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина находился с ранениями в московской больнице имени Боткина.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее посольство Белоруссии сообщило о гибели двух граждан республики. Ими оказалась 46-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Чудовищный теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должно было пройти выступление рок-группы «Пикник», произошел 22 марта. Группа вооруженных лиц ворвалась в здание и начала стрелять по посетителям. Позже террористы ворвались в концертный зал и начали убивать людей там. Кроме того, они бросили бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Помещение зала полностью выгорело, а крыша обрушилась.

На данный момент известно о 143 погибших в результате теракта людях. 95 человек остаются пропавшими без вести.

Четверо граждан Таджикистана, которые обвиняются в совершении теракта, сейчас находятся под арестом. Свою вину они признали. По предварительной информации, они были завербованы неизвестными через мессенджер.

Ранее мы сообщали, что при теракте в «Крокусе» погиб полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников. Он пришел на концерт вместе со своей семьей.