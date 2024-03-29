В «Крокусе» погиб приехавший с СВО полковник спецназа ГРУ Мясников

Полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук в своих соцсетях.

Отмечается, что Мясников вернулся в Москву из зоны проведения специальной военной операции на Украине в отпуск. По словам Маливанчука, полковник решил вместе с семьей посетить концерт группы «Пикник», который был запланирован на 22 марта в «Крокусе».

«Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — написал Маливанчук.

Он добавил, что Мясников получил три пулевых ранения. После теракта его доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались тяжелыми.

Прощание с полковником спецназа пройдет 29 марта в ритуальном зале на Савеловском проспекте столицы.

Мясников закончил суворовское военное училище. Он был задействован в операциях в Косово и Таджикистане. Два года назад мужчина отправился в зону боевых действий на Украину в составе 3-й бригады специального назначения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В этот день в здание ворвались четверо вооруженных людей, которые начали безжалостно стрелять по людям. Преступники также подожгли помещение концертного зала, используя коктейли Молотова.

По последним данным, жертвами теракта стали 143 человека. Пропавшими без вести считаются 95 человек. Сейчас четверо подозреваемых отправлены Басманным судом Москвы под арест до 22 мая. Обвинения предъявлены уроженцам Таджикистана, которых, предварительно, завербовали через мессенджер. После совершения преступления они предприняли попытку сбежать через Брянскую область на Украину, однако оперативники и ФСБ поймали их.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что всех заказчиков теракта найдут и накажут.