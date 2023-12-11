В Крыму агенты украинских спецслужб начали сотрудничать со следствием

Задержанные в Республике Крым агенты специальных служб Украины начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно о задержании силовиками 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к совершению диверсий в 2023 году в Крыму. По этим инцидентам возбуждены больше 30 уголовных дел. Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсий и терактов, 10 человек были осуждены за подготовку к ним.

«Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД России по республике Крым и управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю», – говорится в сообщении.

Известно, что двум гражданам Украины, которые жили на территории Феодосии, предъявлено обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом. По данным следствия, в июле этого года они активировали взрывное устройство, установленное на мопеде возле дома в Феодосии. Взрыв повлек за собой ранения трех женщин, которые находились в этот момент рядом.

Также находится под следствием гражданин, имеющий гражданство Чехии.Он жил в Симферополе. Ему инкриминируется покушение на убийство военнослужащего.

Ранее мы сообщали, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в своих соцсетях видео и фото якобы с места убийства бывшего коллеги Ильи Кивы. Его тело было обнаружено вечером 6 декабря на территории одного из коттеджных комплексов в Подмосковье. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что устранение Кивы является «спецоперацией» СБУ.