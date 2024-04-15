В Крыму иностранцам временно запретили вести трудовую деятельность в ряде сфер

В Республике Крым ввели временный запрет на трудоустройство для иностранцев в некоторых сферах. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов в понедельник, 15 апреля.

В документе перечислены 35 видов экономической деятельности, к которым временно запрещено привлекать трудовых мигрантов на территории Крыма. В этот список, например, вошли производство пищевых продуктов и напитков, добыча полезных ископаемых, рыболовство, сбор, обработка и утилизация отходов, издательство и печать.

Кроме того, иностранцам пока нельзя работать в медийной сфере, а именно содействовать производству кинофильмов и телевизионных передач. Также трудовые мигранты не допускаются к работе в библиотеках, архивах, музеях.

В соцсетях глава Крыма отметил, что трудовая миграция должна стать более контролируемой. Бесконтрольное нахождение иностранных граждан на территории республики и России он назвал недопустимым.

В своем сообщении Аксенов отметил, что полицией было выявлено больше 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. По его словам, около 100 человек работали на территории региона незаконно.

15 апреля стало известно, что в Государственную думу РФ внесен законопроект о запрете на покупку оружия для мигрантов. Авторы инициативы от лица депутатов КПРФ считают, что такой запрет также и необходим для граждан, которые не встали на воинский учет в РФ.

СМИ также сообщали, что в Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий запрет на въезд на территорию России осужденным мигрантам. Ограничения будут действовать пожизненно вне зависимости от тяжести совершенного преступления.

Ранее мы сообщали, что слетевшая с тормозов фура в Крыму протаранила легковушку, в результате чего три человека погибли.