Слетевшая с тормозов фура в Крыму протаранила легковушку, трое погибших

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя крымского ГУ СК России Ольгу Постнову, страшная авария произошла еще в минувшую субботу, 14 апреля, в курортной Алуште в Крыму в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Ялта.

Отмечается, что у грузовика MAN внезапно отказали тормоза и фура, покатившись с горы, врезалась на полном ходу в Lada Priora. В результате ДТП, погибли три человека.

«Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма», — сказала Постнова.

В настоящее время группа разбора устанавливает все причины произошедшего Правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что члены признанной в РФ террористической группировки «Батал-Хаджи»* устроили аварию на автодороге «Сунжа – Алкун – Чми» в Ингушетии. Они пытались уйти от погони на иномарке, но столкнулись с другой машиной и перевернулись.