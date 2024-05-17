В Крыму мошенники обманули первого зампреда Госсовета Фикса на 45 миллионов рублей

По данным издания, злоумышленники две недели поддерживали с Фиксом контакт через мессенджеры.

Они представились ему сотрудниками правоохранительных органов, а также Центрального банка. Политику объяснили, что неизвестные могут похитить с его счетов средства, которые переведут на нужды ВСУ. Мошенники сообщили, что деньги необходимо снять и положить на специальный сберегательный счет.

Зампред Госсовета Крыма выполнил инструкцию фейковых правоохранителей и отправил средства на указанный счет.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция. Отмечается, что сам Фикс в комментарии журналистам отрицал, что стал жертвой мошенников.

Ранее мы сообщали, что санатории и отели Ялты посетило 130 тысяч путешественников за майские праздники.