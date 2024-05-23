В Крыму на своем же СВУ подорвался террорист

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что готовивший на территории республики теракт мужчина подорвался на своем же самодельном взрывном устройстве (СВУ), передает ТАСС.

По словам главы региона, инцидент произошел в Кировском районе на железнодорожных путях. Он подчеркнул, что все группы, которые занимались подготовкой теракта на территории республики, были задержаны.

Он добавил, что закономерным результатом для таких террористов является тюрьма или смерть.

Ранее Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24» сообщил, что на него за последний год пытались совершить четыре покушения.

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении попыток совершения теракта агентами украинских спецслужб в разных регионах РФ. Сообщения приходят из Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской областей, Севастополя.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитом в небе над Республикой Татарстан вражеском беспилотнике. Объект был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО).