Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении вражеского беспилотника в небе над Республикой Татарстан. Сообщение об этом оборонное ведомство опубликовало в четверг, 23 мая.



Отмечается, что попытка атаковать территорию РФ была пресечена в 14:00. В уничтожении объекта участвовали системы противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. 22 мая Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Дзержинском районе Калужской области. В этот же день попытка атаковать российские объекты была пресечена в Старом Осколе.

В таких регионах, как Белгородская, Брянская и Курская области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует на территории Крыма и Севастополя.

Ранее мы сообщали, что российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР.