В субботу, 24 февраля, глава оборонного ведомства проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в проведения специальной военной операции. В ходе проверки офицеры доложили Шойгу о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Авдеевке.

«Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда», — отметил Шойгу.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об отводе войск украинской армии от Авдеевки. Вскоре министр обороны РФ Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии под контроль города.

Как сообщало министерство обороны России, украинские солдаты не просто оставили населенный пункт — они массово и в панике покидали город. Как сообщал командующий группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский, часть военнослужащих, покидая Авдеевку, попал в плен.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризацию соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия гуманно относится к военнопленным.

Мы также сообщали, что Великобритания намерена выделить Украине новый пакет финансовой помощи на закупку и производство боеприпасов.