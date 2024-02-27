Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России в конфликте на Украине.

В интервью РИА Новости он заявил, что французский лидер своими словами в отношении РФ сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны.

«Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией», — считает Цеков.

Он подчеркнул, что Макрону следует задуматься о том, что он говорит. Цеков заявил, что такие заявления показывают намерение Запада продолжать конфликт.

Ранее Макрон на пресс-конференции заявил, что поражение России является необходимым для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Он также сообщил, что Европейский союз (ЕС) договорился о создании «девятой коалиции для глубоких ударов», которая подразумевает поставку Украине ракет среднего и дальнего действия. Макрон подчеркнул, что Франция сделает все, чтобы не дать возможности победить Москве.

Западные страны с начала специальной военной операции РФ на Украине поставляют ВСУ свои оружие, технику и боеприпасы, в том числе натовского образцы. Москва направляла западным государства ноту протеста в связи с бесконтрольной передачей оружия, однако никакой реакции не последовало.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что РФ никогда не стремилась и не стремится к противостоянию с НАТО. Информацию о готовящемся нападении на страны альянса российских лидер называл пропагандой США.

Ранее мы сообщали, что российский дипломат при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом сравнение России с ХАМАС.