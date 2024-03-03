В Крыму считают, что в Германии засели «руссоненавистники»

Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал в интервью РИА Новости публикацию главреда RT Маргариты Симоньян, в которой она раскрыла разговор офицеров бундесвера.

В Министерстве обороны ФРГ эту запись подтвердили, заявив, что офицеров прослушивали. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил после этого в интервью агентству ARD, что внутри страны началось расследование.

Сам разговор был посвящен возможности нанесения удара по Крымскому мосту немецкой ракетой TAURUS. Офицеры отмечали, что ударить по объекту нужно таким образом, чтобы Берлин не стал частью конфликта с Россией.

«Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы», — сказал Цеков.

Сенатор считает, что подобные разговоры в «верхушках» западных стран показывают цинизм военной мысли этих государств.

Ранее разговор немецкий офицеров прокомментировал шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель. По его словам, такие заявления намеренно втягивают Германию в конфликт с Россией. Он напомнил, что Берлин однажды развязал мировую войну.