Немецкий журналист, шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что офицеры бундесвера намеренно втягивают Германию в войну с Россией. Таким мнением он поделился на своем YouTube-канале.

Кеппель предположил, что за такие заявления последует либо увольнения, либо отстранения.

«Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся», — сказал Кеппель.

Немецкий журналист отметил, что Германия снова ведет мир к масштабному конфликту, имея в виду события Второй мировой войны. Он назвал немецких военных «легкомысленными» из-за таких заявлений.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовал запись разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. Она сообщила, что в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

В этой беседе офицеры также обсуждали возможность удара по мосту, но таким образом, чтобы ФРГ не стала частью конфликта на Украине.

В последнее время в Германии чаще говорят о готовящемся противостоянии с Россией. Ранее СМИ сообщали, что Москва готовится наступать на ФРГ через Калининградскую область.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не собиралась и не собирается вступать в конфликт с НАТО. Заявления об этом со стороны Запада глава государства называл необоснованными и ложными.

Ракеты TAURUS KEPD 350/150 представляют собой авиационную крылатую ракету немецко-шведского производства. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. Ракеты есть на вооружении Италии и Испании.

Ранее американский офицер Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед, практически не встречая сопротивления ВСУ.