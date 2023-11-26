В Крыму считают, что за атаками на полуостров стоит Запад

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что за атаками на полуостров стоят западные страны.

По его мнению, ВСУ для этого обучают иностранные инструкторы и специалисты. Об этом Константинов рассказал РИА Новости.

«Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы. Конечно, какой-то незначительный процент украинцев в этом штабе присутствует. Но определяющей роли в его работе они не играют», – сказал политик.

Он добавил, что что такие попытки не смогли бы реализовываться без поставок Украине западной техники и вооружений.

«В этом и состоит их адская природа. Потому – пусть Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несёт за них всю полноту политической ответственности», – подчеркнул Константинов.

Министерство иностранных дел России ранее направляло ноту протеста странам, в том числе входящих в НАТО, в связи с бесконтрольной поставкой оружия, военной техники и боеприпасов ВСУ, однако никакой реакции не последовало.

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать территорию России. По информации ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях.

В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе установлен бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с участившейся атакой ВСУ.