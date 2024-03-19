В Крыму заявили, что передача американских ракет ATACMS сыграет с Киевом злую шутку

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет считает, что передача Украине от США ракет ATACMS сыграет с Киевом «злую шутку». Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

Шеремет отметил, что в этом случае российские военные могут применить «разрушительное оружие» в целях защиты.

«Снабжение украинских террористов таким оружием несет потенциальные угрозы для мирного населения России. Все это заставит нашу страну реагировать должным образом и вынужденно применять серьезное разрушительное оружие для защиты своего населения и обеспечения безопасности», — отметил политик.

Шеремет считает, что Вашингтон, снабжая Украину своим оружием, втягивает ее в еще более кровавый и разрушительный конфликт. Депутат подчеркнул, что таким образом США ставят крест на Украине как на государстве и отдают украинский народ в жертву.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* призвал Вашингтон передать Украине ракеты ATACMS. Он также призвал украинцев вступать в ряды ВСУ, чтобы сражаться с Россией.

Мы ранее сообщали, что в Германии призвали прекратить передавать на вооружение ВСУ оружие и снаряды, а также задуматься над завершением конфликта с РФ.

*внесен в перечень террористов и экстремистов