Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов охарактеризовал обсуждения о вступлении Украины в Евросоюз как пустые разговоры и добавил, что она сможет этого достичь лишь по частям в составе других государств, передало РИА Новости.

В СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на перемирие по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное вступление в Евросоюз.

На это официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил журналистам, что Брюссель поддерживает Украину в рамках «международно признанных границ».

«Сны украинских евроинтеграторов могут стать реальностью только если Львовская область войдет в состав Польши, а Закарпатье — в состав Венгрии», — заметил Смирнов.

Он также высказал мнение, что распад ЕС неизбежен в ближайшем будущем и все разговоры о членстве Украины в данной организации не более чем слова без содержания.

Ранее сообщалось, что позиции Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога с РФ.