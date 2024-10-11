WP: позиции Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога с РФ
На Западе раскрыли причины готовности Зеленского к диалогу с РФ
Фото: [pxhere.com]
Президент Украины Владимир Зеленский готов на диалог с Россией из-за провалов на фронте и ослаблений позиций ВСУ в Курской области. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на западных дипломатов.
Отмечается, что именно успешные действия российской армии смогли повлиять на ранее непоколебимую позицию украинского президента.
«Западные дипломаты в Киеве почувствовали, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Россией, даже несмотря на то, что Россия заняла более 20% Украины и вряд ли уступит какую-либо территорию», — говорится в материале.
Кроме того, зарубежные аналитики сделали для Киева неутешительный прогноз, касающийся потери новых территорий. Эксперты считают, что к такому исходу приведут высокие темпы наступления ВС РФ.
Ранее зампред Комитета нижней палаты парламента по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев выразил мнение, что Москве необходимо додавить Киев до капитуляции, несмотря на требования Зеленского.