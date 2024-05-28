В Крынках нашли подвал с телами украинских военных

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в селе Крынки обнаружили подвалы, в которых находятся тела погибших солдат ВСУ. Об этом он написал в мессенджере.

Он отметил, что тела, вероятно, принадлежат украинским морским пехотинцам.

Руководитель региона также разоблачил заявление киевской пропаганды о солдатах ВСУ, которые якобы «передислоцировались на более удобные позиции» — в село Казачьи Лагери смежное с Крынками.

Сальдо рассказал, что киевский режим хотел доказать свою «передислокацию» видеофрагментом, на котором якобы боевики ВСУ устанавливают украинский флаг на водонапорной башне при въезде в село. По словам главы региона, знамя было примагничено к башне с помощью дрона, который был запущен с левого берега Днепра.

ВСУ регулярно распространяют фейки, подделывают видеозаписи. Украинская пресса вводит в заблуждение своих читателей, рассказывая о «подвигах» украинских военных.

Херсонская область, а также Запорожская область, ДНР и ЛНР были освобождены ВС РФ в результате проведения специальной военной операции (СВО). Осенью 2022-го года эти территории вошли в состав РФ.

Ранее мы сообщали, что в ДНР обнаружен схрон с оружием и боеприпасами натовского образца.