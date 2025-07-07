В Курской области собрались бойкотировать товары из Азербайджана

Владимир Фёдоров, лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Курской области, высказал в своём аккаунте в социальных сетях идею, которая, по его мнению, могла бы стать простым и эффективным ответом на антироссийские высказывания из Баку. Он предложил полностью отказаться от покупки товаров из Азербайджана в российских магазинах.

По мнению парламентария, отказ от сотрудничества может нанести ущерб экономике Азербайджана, сравнимый с последствиями дипломатических демаршей. Более того, считает Фёдоров, такой подход может оказаться даже более действенным.

«Пока дипломаты не решаются принять меры, мы сами можем дать достойный ответ русофобам. Не покупайте и призывайте своих знакомых поступать также», — написал Федоров.

В своём сообщении в социальных сетях он разместил фотографию азербайджанских помидоров и призвал к действию.

Ранее сообщалось, что в азербайджанских школьных учебниках найдены русофобия и исторические фейки.