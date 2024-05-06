В квартире журналистки Кеворковой проходят обыски

В Москве силовики проводят обыск в квартире писательницы и журналистки Надежды Кеворковой, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что утром 6 мая к дому, где проживает Кеворкова, подъехали сотрудники Следственного комитета РФ в сопровождении специального подразделения МВД.

«Она сама открыла им дверь и не оказывала сопротивления», — рассказал источник.

Иных деталей собеседник агентства не привел.

Как сообщали «Известия», обыски в квартире Кеворковой могут быть связаны с делом об оправдании терроризма. Ранее она делала в соцсетях публикации в поддержку нападения Шамиля Басаева на Нальчик в 2005-м году.

Кеворковой 65 лет. Она окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1997 по 2002 годы работала постоянным обозревателем «НГ Религии». В 1998 году была специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США. Кеворкова работала репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе.

По данным источников, недавно Кеворкова приняла ислам и стала сторонницей радикального ислама. По некоторым данным, журналистка поддерживала деятельность «Талибана»*.

Ранее мы сообщали, что в Москве отменили концерт известного российского барда Сергея Никита. Он мог быть причастен к финансированию ВСУ.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ