В Кызыле Путин встретился с местными жителями

Президент России Владимир Путин, пребывая с рабочим визитом в Туве, встретился с народом, пришедшим его поприветствовать, сообщило РИА Новости.

На улице Кызыла для встречи с главой государства собралось много тувинцев. Они приветствовали Путина аплодисментами, здоровались с ним и обменивались рукопожатиями.

В ходе визита глава Тувы Владислав Ховалыг представил Путину отчет о росте валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства и строительной деятельности.

По словам Ховалыга, в рамках индивидуальной программы развития региона достигнуты значительные успехи в экономической сфере.