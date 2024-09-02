В Кызыле Путин встретился с местными жителями
Фото: [Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин, пребывая с рабочим визитом в Туве, встретился с народом, пришедшим его поприветствовать, сообщило РИА Новости.
На улице Кызыла для встречи с главой государства собралось много тувинцев. Они приветствовали Путина аплодисментами, здоровались с ним и обменивались рукопожатиями.
В ходе визита глава Тувы Владислав Ховалыг представил Путину отчет о росте валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства и строительной деятельности.
По словам Ховалыга, в рамках индивидуальной программы развития региона достигнуты значительные успехи в экономической сфере.
«За последние три года валовый региональный продукт возрос на 43%... Мы ожидаем более 118 млрд руб. Объем промышленного производства увеличится на 49%, строительных работ — на 25%, ввод жилья — на 56%», — сказал Ховалыг.
Владислав Ховалыг также продемонстрировал президенту макет нового квартала Кызыла. Новый микрорайон будет располагаться на набережной реки Енисей и включит жилые и административные здания.
Ключевым объектом квартала станет здание Университета дружбы народов Азии. Проект предусматривает развитие социальной, культурной и деловой инфраструктуры.
«Красивое место», — отметил Путин.
Кроме того, Путин и Ховалыг обсудили планы развития дорожной сети для улучшения транспортного сообщения с Монголией и Китаем. Глава региона показал президенту карту с возможными вариантами трассировок.
Также президент РФ поддержал инициативу девятиклассника Артема Бабушкина об организации тура по местам ключевых сражений периода Великой Отечественной войны.
В рамках своей поездки президент, помимо всего прочего, прибыл с визитом в крупнейший буддийский монастырь в России «Тубтен Шедруб Линг».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил среднюю школу в ходе визита в Кызыл.