Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, находясь с визитом в городе Кызыл, посетил среднюю школу №20, которая носит имя Героев Отечества. Об этом сообщило РИА Новости.

Школа №20 представляет собой современный образовательный комплекс, рассчитанный на обучение 835 учеников. Трехэтажное здание комплекса разделено на четыре самостоятельных блока-секции, каждый из которых оборудован всеми необходимыми современными удобствами для обеспечения высокого уровня образования и комфорта для учеников и преподавателей.

Особенностью школы является ее автономная инфраструктура. В состав комплекса входит собственная котельная и водозабор. Это позволяет школе быть независимой от внешних коммунальных сетей и эффективно управлять теплом и водоснабжением в холодное время года.

Для школьного транспорта предусмотрена теплая парковка, обеспечивающая сохранность и удобный доступ к транспортным средствам в любое время года.

Президент провел открытый урок под названием «Разговоры о важном», на котором ответил на вопросы учащихся. Глава государства отметил, что российская армия успешно освобождает Донбасс от украинских сил.

«Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», — сказал он.

Президент объяснил, что киевские власти, входя на территорию Курской области, стремились сорвать процесс освобождения Донбасса Россией, но их усилия оказались тщетными.

«Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой, — остановить наше наступление в Донбассе, — они не достигли. Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье», — сказал глава государства.

Он также добавил, что Россия в данный момент беспокоится о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которые вынуждены обучаться дистанционно или в других учебных заведениях.

«Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений», — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что России не следует допустить создания у границ враждебных формирований с агрессивными намерениями. Также он отметил важность участия тувинцев в специальной операции.

«Тува является особенным регионом России. Здесь живы традиции, заложенные предками. Около 10 тыс. жителей Республики Тыва активно участвуют в операции, рискуя своими жизнями ради защиты страны», — добавил он.

Кроме того, президент напомнил, что поддержка военнослужащих критически важна для достижения побед. Он указал на неудачные попытки киевского режима остановить освобождение Донбасса и заверил, что все будет сделано для восстановления нормальной жизни в затронутых регионах.

Путин также акцентировал внимание на значимости изучения русского языка и сохранении исторической памяти.

«Он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ. Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе», — сказал он.

Президент страны акцентировал внимание на важности знания истории своей нации и семьи.

«Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и все время подкреплять в своем собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего», — отметил российский лидер.

Путин также обсудил вопросы развития внутреннего туризма. Он подчеркнул, что в России внутренний туризм прогрессирует с невероятной скоростью.

«У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь МУС заявил, что Монголия обязана арестовать Путина в случае его визита в страну 3 сентября.