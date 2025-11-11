В Латвии прекратили уголовное дело против экс-депутата Росликова о сотрудничестве с РФ

В Латвии закрыли одно из самых резонансных уголовных дел в отношении бывшего депутата Алексея Росликова, обвинявшегося в сотрудничестве с Россией. Информацию об этом распространил сам политик через официальный телеграм-канал.

Однако, как отметил Росликов, на смену прекращенному делу пришло другое: обвинение в разжигании межнациональной розни уже направлено в суд. По этой статье экс-депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сам он не исключает, что приговор может быть условным.

Примечательно, что ранее фигуранту дела о сотрудничестве с РФ предъявляли гораздо более серьезные обвинения, которые могли обернуться 25 годами тюрьмы. Тогда Росликов прогнозировал, что суд над ним начнется в начале этого года и завершится реальным сроком заключения.

