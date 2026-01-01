В Латвии с 1 января запретили изучать русский язык в школах

В Латвии вступили в силу ограничения, направленные на сокращение использования русского языка в общественной и образовательной сферах, пишет «Гезета.Ru».

Так, с 1 января 2026 года в школах страны запрещено изучение русского языка в качестве второго иностранного. Кроме того, в государственных СМИ более не допускается теле- и радиовещание на русском языке.

Дополнительной мерой, затрудняющей доступ к русскоязычной литературе, стало повышение налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже книг на русском языке до 21%.

Власти Латвии объяснили эти шаги необходимостью создания единого информационного и культурного пространства на государственном латышском языке или на языках стран Европейского союза (ЕС).

Официальная позиция гласит, что такие меры продиктованы соображениями национальной безопасности.

Стоит отметить, что такие решения принимаются в стране, где, по различным оценкам, почти 40% населения использует русский язык в повседневном общении.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила въезд в страну российским саночникам для участия в Кубке мира.