Дорожная десоветизация: Латвия выделит €120 тыс на удаление городов России и Беларуси с указателей

Министерство сообщения Латвии инициировало масштабную программу по демонтажу и обновлению дорожных указателей, на которых упоминаются населенные пункты России и Беларуси. Об этом сообщает «Delfi».

Согласно распоряжению ведомства, государственные службы займутся обновлением знаков на главных магистралях, в то время как самоуправлениям Даугавпилса и Резекне предложено провести аналогичные работы на муниципальных дорогах за счет местных бюджетов. В министерстве пояснили, что данная мера обусловлена текущей внешнеполитической позицией страны.

Глава департамента автотранспорта министерства Таливалдис Вецтиранс, комментируя сроки принятия решения, отметил, что процессу предшествовал длительный период осознания обществом масштабов геополитических изменений. В ходе проведенной инвентаризации ведомство насчитало 235 информационных знаков, подлежащих замене или корректировке. Общий бюджет проекта оценивается в €120 тыс, а все работы планируется завершить до 30 сентября 2026 года.

