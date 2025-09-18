В Латвии задержали депутата, защитившего русский язык
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
В Латвии задержали депутата Рижской думы Алексея Росликова. Об этом сообщила новый руководитель партии «Стабильность!», которую он ранее возглавлял, Светлана Чулкова в телеграм-канале.
Накануне против Росликова завели уголовное дело после того, как он выступил в июне в парламенте за поддержку русского языка и права разговаривать на нем.
Парламентарий обвинил официальную Ригу в систематической дискриминации и притеснении граждан, для которых русский язык является родным. Перед своими коллегами в сейме депутат в конце своей речи продемонстрировал неприличный жест.
Росликова обвинили в оказании помощи России и разжигании национальной розни. После задержания его отпустили под подписку о невыезде.
В Кремле эту ситуацию назвали предсказуемой. Комментируя выступления Росликова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что даже в Прибалтийских странах иногда проявляется «голос разума».
