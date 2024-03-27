В Липецкой области полиция провела обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»

Под Липецком сотрудники правоохранительных органов провели обыски у женщины, которая поддержала теракт в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба МВД по Липецкой области.

Ранее в социальных сетях распространился ролик местной жительницы, которая оправдала насилие при теракте в концертном зале. Женщина провела онлайн-трансляцию, где комментировала произошедшее. Она представилась матерью бойца специальной военной операции и заявила, что ей все равно на погибших в Красногорске. Она объяснила свою позицию тем, что москвичам все равно на смерти бойцов в зоне СВО.

Пользователей соцсетей возмутили слова женщины. Вскоре стало известно, что полиция занимается установлением ее личности.

Гражданка признала свою вину. Она сообщила, что в момент ведения прямой трансляции находилась в состоянии алкогольного опьянения. Жительница Липецкой области отметила, что не сказала бы подобные вещи, если бы не бы ну выпила алкоголь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен неизвестными вечером 22 марта. В этот день вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям. Кроме того, они разлили легковоспламеняющуюся жидкость в зале, в результате чего возник пожар. На данный момент известно 140 погибших в результате трагедии.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова возмутилась реакцией людей, которые выразили радость в связи с трагедией в подмосковном «Крокусе».