Отмечается, что поправки одобрены с условием, которое предполагает включение захоронений в список общественных мест, которые пропагандируют запрещенную идеологию.

Согласно обновленным правилам, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, включенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в том случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Данный законопроект был поддержан 89 литовскими депутатами. Пять членов парламента воздержались от голосования, против — не выступил никто.

С 2022-го года в Литве наблюдается обострение русофобии, а также так называемой политики декоммунизации, которая активно применяется на Украине.

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно предупреждали российских граждан о том, что в странах Прибалтики намеренно разжигают вражду против русскоязычного населения, а также стирают память о подвигах советских воинов, которые противостояли фашистским захватчикам.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что закрытие Балтики для России станет объявлением войны.