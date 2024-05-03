В ЛНР задержали женщину, передававшую ВСУ координаты для удара по Антрациту

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в ЛНР женщину, которая сотрудничала с ВСУ, передавая им координаты для удара по Антрациту. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

Сейчас гражданка Украины задержана. Она обвиняется в шпионаже в пользу ВСУ.

В ведомстве уточнили, что женщина проживала в Антраците. Там она собирала сведения о местах дислокации подразделений российской армии, который задействованы в проведении специальной военной операции. Сама она также рассказала, что передавала информацию о местах массового скопления жителей города.

23 апреля стало известно, что в ЛНР был задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже. Он также собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее через мессенджер украинским военным.

30 апреля мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами. По данным российских спецслужб, мужчина сам связался через мессенджер с националистической организацией.